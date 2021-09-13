"Ливерпуль" готовит новый контракт для Мане

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"Ливерпуль" готовит новый контракт для Мане

Фото твиттер Садио Мане

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане может продлить соглашение с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, "красные" заинтересованы в продолжении сотрудничества с сенегальцем до 2025 года.

Действующий контракт между сторонами рассчитан до 30 июня 2023 года.

29-летний Мане выступает за "Ливерпуль" с 2016 года, сыграл 222 матча, забил 99 голов и сделал 44 ассиста.

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