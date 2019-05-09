"Ливерпуль" готовит новый контракт для Ориги

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"Ливерпуль" готовит новый контракт для Ориги

"Ливерпуль" хочет продлить контракт с нападающим Дивоком Ориги, сообщает The Independent. 

По сведениям издания, главный тренер "красных" Юрген Клопп доволен стараниями 24-летнего футболиста как на тренировках, так и в матчах.

Напомним, что бельгиец стал одним из героев ответного полуфинального поединка Лиги Чемпионов против "Барселоны" (4:0), забив два гола.

Действующее соглашение между игроком и клубом истекает в 2020 году.

В текущем сезоне Ориги сыграл за "Ливерпуль" 19 матчей, забил 6 голов и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "У "Ливерпуля" нет шансов", - говорили они! Разбираем камбек команды Клоппа во встрече с "Барселоной". | http://soccernews.ru
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