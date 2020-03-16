"Ливерпуль" готовит новый контракт для Вейналдума

"Ливерпуль" намерен заключить новое соглашение с полузащитником Джорджиньо Вейналдумом, сообщает Goal.com.

По информации источника, "красные" предложат голландцу контракт до лета 2023 года. Действующий договор между сторонами истекает в 2021 году.

В текущем сезоне Вейналдум сыграл за "Ливерпуль" 38 матчей во всех турнирах и забил 5 голов.

В январе стало известно об интересе к хавбеку со стороны испанских и итальянских клубов.

Не пропустите: "Ливерпуль" готов расстаться с четырьмя игроками летом. | http://soccernews.ru