"Ливерпуль" готовит новый контракт для Вейналдума

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"Ливерпуль" готовит новый контракт для Вейналдума

"Ливерпуль" намерен заключить новое соглашение с полузащитником Джорджиньо Вейналдумом, сообщает Goal.com.

По информации источника, "красные" предложат голландцу контракт до лета 2023 года. Действующий договор между сторонами истекает в 2021 году.

В текущем сезоне Вейналдум сыграл за "Ливерпуль" 38 матчей во всех турнирах и забил 5 голов.

В январе стало известно об интересе к хавбеку со стороны испанских и итальянских клубов.

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