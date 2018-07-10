"Ливерпуль" готовит предложение по Дибале

"Ливерпуль" готовит первое предложение по форварду "Ювентуса" Пауло Дибале.

Как сообщает 101greatgoals, мерсисайдцы оценили 24-летнего аргентинца в 90 миллионов евро.

Отметим, что "Ювентус" может пойти на продажу Дибалы в связи с возможной покупкой Криштиану Роналду.

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