"Ливерпуль" готовит предложение по Саулю

Теги ливерпульатлетико мадридсауль ньигестрансферы

"Ливерпуль" готовит предложение по Саулю

Фото твиттер Сауля Ньигеса

Полузащитник мадридского "Атлетико" Сауль Ньигес может продолжить карьеру в Англии, сообщает AS.

По сведениям издания, "Ливерпуль" готов предложить за испанца 40 миллионов евро. Сам футболист не против попробовать свои силы в АПЛ.

"Красные" видят в Сауле замену для Джорджиньо Вейналдума, который ушёл в ПСЖ.

На хавбека "матрасников" также претендуют "Манчестер Юнайтед", ПСЖ, "Бавария" и "Ювентус".

В минувшем сезоне Сауль сыграл за "Атлетико" 41 матч, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Ливерпуль" представил новую гостевую форму. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" взяла в аренду австрийского таланта

"Барселона" взяла в аренду австрийского таланта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов