"Ливерпуль" готовит предложение по Саулю

Фото твиттер Сауля Ньигеса

Полузащитник мадридского "Атлетико" Сауль Ньигес может продолжить карьеру в Англии, сообщает AS.

По сведениям издания, "Ливерпуль" готов предложить за испанца 40 миллионов евро. Сам футболист не против попробовать свои силы в АПЛ.

"Красные" видят в Сауле замену для Джорджиньо Вейналдума, который ушёл в ПСЖ.

На хавбека "матрасников" также претендуют "Манчестер Юнайтед", ПСЖ, "Бавария" и "Ювентус".

В минувшем сезоне Сауль сыграл за "Атлетико" 41 матч, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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