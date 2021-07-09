"Ливерпуль" готовит предложение по Саулю
Полузащитник мадридского "Атлетико" Сауль Ньигес может продолжить карьеру в Англии, сообщает AS.
По сведениям издания, "Ливерпуль" готов предложить за испанца 40 миллионов евро. Сам футболист не против попробовать свои силы в АПЛ.
"Красные" видят в Сауле замену для Джорджиньо Вейналдума, который ушёл в ПСЖ.
На хавбека "матрасников" также претендуют "Манчестер Юнайтед", ПСЖ, "Бавария" и "Ювентус".
В минувшем сезоне Сауль сыграл за "Атлетико" 41 матч, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
Не пропустите: "Ливерпуль" представил новую гостевую форму. | http://soccernews.ru
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|Бернли
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|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
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|17
|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
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|27
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