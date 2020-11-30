"Ливерпуль" готовит предложение по защитнику "Спортинга"

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"Ливерпуль" готовит предложение по защитнику "Спортинга"

Левый защитник лиссабонского "Спортинга" Нуну Мендеш может оказаться в "Ливерпуле", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "красные" готовы заплатить за перспективного португальца около 44,5 миллиона евро. Это отступные в его контракте.

Впрочем, "львы" активно убеждают 18-летнего футболиста продлить соглашение, рассчитанное до 2025 года, с увеличением зарплаты и суммы выкупа. Если он согласится, то "Ливерпуль" выйдет из переговоров.

Мендеш является воспитанником "Спортинга", за основную команду сыграл 19 матчей и забил 1 гол.

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