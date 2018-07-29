"Ливерпуль" громит "Манчестер Юнайтед" в рамках Международного кубка чемпионов

Противостояние двух английских городов – Манчестера и Ливерпуля – хоть и проходило за океаном, хоть и было весьма неофициальным, однако от него так и веяло приятными теплыми нотами грядущего сезона АПЛ. Да, на поле не было многих основных игроков, а в стартовом составе можно было увидеть множество незнакомых фамилий. Но это выставочный турнир, здесь не может быть иначе. Даже если это штат Мичиган, даже если это полностью заполненный стотысячный стадион!

Первый опасный момент в матче создал Мохаммед Салах, который сделал рывок в штрафную площадь и, после хорошего заброса в штрафную от Мане, ударом головой перекидывал мяч через Гранта, но голкипер "красных дьяволов" спас ворота, переведя игровой снаряд на угловой. Уже со стандарта "мерсисайдцы" создали еще один момент, но после подачи мяч полетал вдоль линии ворот и вновь вылетел за пределы поля: защитники подстраховали и подправили траекторию "кожаного" после удара Ван Дейка.

На 13 минуте Мо Салах снова угрожал воротам. Мане получил игровой снаряд на фланге и шведой сделал пас внутрь штрафной площади. "Фараон" освободился от опеки защитников и пробил головой. К сожалению для фанов "Ливерпуля", Грант легко зафиксировал мяч в руках.

После стартовой активности игра сместилась в центр поля и по большей части состояла из борьбы, которая то ли в силу телевизионной картинки, то ли благодаря уровню игроков, выглядела достаточно динамичной. "Манчестер" и вовсе не дергался на чужую половину поля. Возможно, именно это привело к тому, что "Ливерпулю" удалось организовать быструю атаку и заработать пенальти. Митчелл сбил Салаха внутри штрафной, Мане установил мяч на точку и пробил точно в левый угол. Грант направление мяча угадал, но дотянуться до него не смог. 28 минута – 1:0.

Но счет продержался недолго. Уже через три полных оборота секундной стрелки "красные дьяволы" заработали штрафной вблизи чужих ворот, который пошел исполнять Андреас Перейра. Полузащитник после не очень длинного разбега перекинул сетку и положил "кожаного" точно в ближнюю девятку ворот Грабары. Вратарь ничего поделать не смог. "Манчестер" отыгрался, создав лишь один момент в матче – 1:1.

После ответного гола игра немного успокоилась и затишье в создании моментов продлилось аж до 44 минуты, когда Ван Дейк во второй раз за игру попытался пробить Гранта после подачи со стандарта. На этот раз удар оказался точным, но мяч полетел точно в руки вратарю. Можно сказать, что "Юнайтед" в первой половине противостояния отделался малой кровью, ведь подопечным Моуриньо удалось не только отбивать быстрые атаки "мерсисайдцев", а еще и забить свой единственный момент, да и тот казался далеко не стопроцентным.

Начало второго тайма ознаменовалось тем, что за "Ливерпуль" дебютировал Шакири. Фанаты "красных" ждали этого момента, и вот он случился. Кроме того, Клопп решил сразу же выпустить чуть ли не всю молодежь, которая была у него в запасе, из-за чего игра все больше стала походить на товарищескую. Темп заметно упал, а опасные моменты сложно было сыскать даже с огнем в руках, а все забросы в штрафную оказывались в руках голкиперов. На 62 минуте "Ливерпуль" организовал что-то быстрое, однако, после навеса Камачо, Оджо не смог подставить голову так, чтобы мяч залетел в сетку ворот.

Но второй гол "красные" все-таки забили. На 66 минуте Шакири ворвался в чужую штрафную площадь, корпусом оттеснил защитников и покатил игровой снаряд назад на линию штрафной площади, где уже караулил Старридж. Нападающий поймал мяч на ногу и пробил в точно в дальний угол – 2:1, первое результативное действие Шакири в "Ливерпуле".

А на 72 минуте состоялся еще одни дебют. Теперь уже в "Манчестер Юнайтед". На поле вышел Фред, который только несколько дней назад присоединился к команде Моуриньо, перейдя из донецкого "Шахтера". Но уже через 60 секунд все говорили не о нем. Эррера сбил одного из игроков "красных" в своей штрафной и арбитр снова указал на точку. Пенальти очень красиво и уверенно реализовал Оджо, разведя игровой снаряд и голкипера – 3:1.

Украшением матча стал четвертый гол "Ливерпуля", который в своем первом матче за клуб оформил Шакири. Вингер воспользовался подачей с края штрафной площади, развернулся и исполнил эффектный удар ножницами через себя. Феноменальная игра, прекраснейший дебют. 82 минута – 4:1!

Xherdan Shaqiri scores a bicycle kick on his Liverpool debut pic.twitter.com/1PeEGqmJ3O — FootballMedia (@FootbaIIMedia) 28 липня 2018 р.

Собственно, на этом игра и закончилась. Зрители увидели типичный предсезонный матч, где, на удивление, зрители увидели аж 5 голов, пусть 2 и были забиты с пенальти. Особенно стоит отметить дебют Шакири. Швейцарец отдал голевую и забил. Скорее всего, его навыки очень помогут команде в новом сезоне АПЛ.

"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" – 4:1

Голы: Мане, 28 (пен) – 1:0; Перейра, 31 – 1:1; Старридж, 66 – 2:1; Оджо, 73 (пен) – 3:1; Шакири, 82 – 4:1

"Манчестер Юнайтед": Грант (Кастро, 46) – Дармиан, Смоллинг, Туанзебе (Бохуи, 81), Фосу-Менса – Эррера (Уильямс, 81), МакТоминей – Митчелл (Чон, 72), Мата (Фред, 72), Перейра – Санчес (Гомеш, 82).

"Ливерпуль": Грабара (Келехер, 46) – Камачо (Груич, 65), Ван Дейк (Гомес, 65), Клаван (Филлипс, 46), Морено (Джонс, 65) – Фабиньо (Робертсон, 65), Милнер (Чиривелла, 65), Лаллана (Оджо, 46) – Салах (Вудберн, 46), Мане (Шакири, 46), Соланке (Старридж, 65).

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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