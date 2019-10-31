"Ливерпуль" грозит отказаться от участия в Кубке Английской Лиги

"Ливерпуль", несмотря на выход в 1/4 финала Кубка Английской Лиги, может оказаться за бортом турнира.

Как заявил главный тренер "красных" Юрген Клопп, если не будет найден компромисс по дате проведения матча следующей стадии, то клуб откажется от дальнейшего участия в соревновании.

Дело в том, что четвертьфинальные матчи Кубка Лиги запланированы на декабрь, а "Ливерпуль" в этот период будет выступать на Клубном Чемпионате Мира в Катаре.

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