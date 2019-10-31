"Ливерпуль" грозит отказаться от участия в Кубке Английской Лиги
"Ливерпуль", несмотря на выход в 1/4 финала Кубка Английской Лиги, может оказаться за бортом турнира.
Как заявил главный тренер "красных" Юрген Клопп, если не будет найден компромисс по дате проведения матча следующей стадии, то клуб откажется от дальнейшего участия в соревновании.
Дело в том, что четвертьфинальные матчи Кубка Лиги запланированы на декабрь, а "Ливерпуль" в этот период будет выступать на Клубном Чемпионате Мира в Катаре.
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"Ливерпуль" и "Арсенал" забили 10 голов на двоих в матче Кубка Лиги, в серии пенальти выиграла команда Клоппа
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|10
|28
|2
|Манчестер Сити
|10
|22
|3
|Лестер Сити
|10
|20
|4
|Челси
|10
|20
|5
|Арсенал Лондон
|10
|16
|6
|Кристал Пэлас
|10
|15
|7
|Манчестер Юнайтед
|10
|13
|8
|Шеффилд Юнайтед
|10
|13
|9
|Борнмут
|10
|13
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|13
|11
|Тоттенхэм
|10
|12
|12
|Вулверхэмптон
|10
|12
|13
|Бернли
|10
|12
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|15
|Астон Вилла
|10
|11
|16
|Эвертон
|10
|10
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|9
|18
|Саутгемптон
|10
|8
|19
|Норвич Сити
|10
|7
|20
|Уотфорд
|10
|5