"Ливерпуль" - "Хаддерсфилд" - 3:0, "Уотфорд" - "Сток Сити" - 0:1 (обзоры)

Смотрите видеообзоры матчей 10-го тура английской Премьер-Лиги, в которых "Ливерпуль" разгромил "Хаддерсфилд", а "Сток Сити" обыграл "Уотфорд".

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