"Ливерпуль" хочет купить Бареллу

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"Ливерпуль" хочет купить БареллуФото: инстаграм Бареллы/Автор неизвестен

Как сообщает La Repubblica, хавбек "Интера" и сборной Италии Николо Барелла может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

По информации источника, "неррадзури" не намерены расставаться с полузащитником, но "Ливерпуль" готов заплатить за него 70 миллионов евро, что может изменить позицию руководства миланского клуба.

Также сообщается, что в Барелле заинтересован лично наставник "красных" Юрген Клопп.

В прошедшем сезоне итальянец сыграл 36 матчей в Серии А, в которых отдал 7 голевых передач.

11 июля Барелла в составе сборной Италии стал чемпионом Европы, обыграв в финале сборную Англии. 

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