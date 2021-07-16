"Ливерпуль" хочет купить Бареллу
Фото: инстаграм Бареллы/Автор неизвестен
Как сообщает La Repubblica, хавбек "Интера" и сборной Италии Николо Барелла может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
По информации источника, "неррадзури" не намерены расставаться с полузащитником, но "Ливерпуль" готов заплатить за него 70 миллионов евро, что может изменить позицию руководства миланского клуба.
Также сообщается, что в Барелле заинтересован лично наставник "красных" Юрген Клопп.
В прошедшем сезоне итальянец сыграл 36 матчей в Серии А, в которых отдал 7 голевых передач.
11 июля Барелла в составе сборной Италии стал чемпионом Европы, обыграв в финале сборную Англии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18