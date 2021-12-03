"Ливерпуль" хочет купить Бензема

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"Ливерпуль" хочет купить Бензема

Фото инстаграм Карима Бензема

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает El Nacional.

По информации источника, "Ливерпуль" заинтересован в летнем трансфере звёздного француза.

Предположительно, текущий сезон станет последним для 33-летнего футболиста в составе "сливочных", поскольку клуб собирается купить Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда, с которыми ему будет трудно конкурировать.

Ситуацией готовы воспользоваться "красные", которые находятся в более выгодном положении, поскольку "Реал" не хочет отпускать Бензема в ПСЖ.

Сам форвард положительно относится к перспективе присоединиться к "Ливерпулю", поскольку ему интересно поиграть в Англии.

Не пропустите: "Ливерпуль" интересуется воспитанником "Барселоны". | http://soccernews.ru
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