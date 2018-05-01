"Ливерпуль" хочет купить форварда "Реала"

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"Ливерпуль" хочет купить форварда "Реала"
"Ливерпуль" проявляет интерес к нападающему "Реала" Лукасу Васкесу, сообщает Tribalfootball.

По сведениям издания, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. На покупке игрока настаивает лично главный тренер "красных" Юрген Клопп.

В этом сезоне 26-летний Васкес провел за "Реал" 48 матчей, забил 8 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

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