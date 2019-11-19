"Ливерпуль" хочет купить хавбека "Шальке" Арита

"Ливерпуль" хочет купить хавбека "Шальке" Амина Арита, передает Corriere dello Sport.

Стоит отметить, что главный тренер немецкого клуба Давид Вагнер является крестным отцом детей Юргена Клоппа, который возглавляет мерсисайдцев. Это может помочь в реализации трансфера Арита.

Рыночная стоимость полузащитника - 16 миллионов евро. Его контракт с "Шальке" рассчитан до 2021 года.

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