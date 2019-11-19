"Ливерпуль" хочет купить хавбека "Шальке" Арита
"Ливерпуль" хочет купить хавбека "Шальке" Амина Арита, передает Corriere dello Sport.
Стоит отметить, что главный тренер немецкого клуба Давид Вагнер является крестным отцом детей Юргена Клоппа, который возглавляет мерсисайдцев. Это может помочь в реализации трансфера Арита.
Рыночная стоимость полузащитника - 16 миллионов евро. Его контракт с "Шальке" рассчитан до 2021 года.
А еще: Коноплянка рассказал о несостоявшемся переходе в "Ливерпуль"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7