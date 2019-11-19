"Ливерпуль" хочет купить хавбека "Шальке" Арита

Теги амин аритшалькеливерпуль

"Ливерпуль" хочет купить хавбека "Шальке" Арита

"Ливерпуль" хочет купить хавбека "Шальке" Амина Арита, передает Corriere dello Sport.

Стоит отметить, что главный тренер немецкого клуба Давид Вагнер является крестным отцом детей Юргена Клоппа, который возглавляет мерсисайдцев. Это может помочь в реализации трансфера Арита.

Рыночная стоимость полузащитника - 16 миллионов евро. Его контракт с "Шальке" рассчитан до 2021 года.

А еще: Коноплянка рассказал о несостоявшемся переходе в "Ливерпуль"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Марадона покинул пост главного тренера "Химнасии"

Марадона покинул пост главного тренера "Химнасии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Лестер Сити Лестер Сити 12 26
3 Челси Челси 12 26
4 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 12 17
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 12 17
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 12 16
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 12 16
9 Борнмут Борнмут 12 16
10 Бернли Бернли 12 15
11 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 12 15
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 12 15
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 12 15
14 Тоттенхэм Тоттенхэм 12 14
15 Эвертон Эвертон 12 14
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 12 13
17 Астон Вилла Астон Вилла 12 11
18 Уотфорд Уотфорд 12 8
19 Саутгемптон Саутгемптон 12 8
20 Норвич Сити Норвич Сити 12 7
Полная таблица

топ-5 тегов