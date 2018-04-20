"Ливерпуль" хочет купить молодого португальца из Чемпионшипа



"Ливерпуль" проявляет интерес к португальскому полузащитнику "Вулверхэмптона" Рубену Невешу, сообщает Talksport.

По сведениям издания, мерсисайдский клуб может приобрести футболиста, который вместе с клубом вышел в Премьер-лигу и Чемпионшипа, в летнее трансферное окно.

21-летний Невеш перешел в "Вулверхэмптон" прошлым летом из "Порту" за 18 миллионов евро, провел за клуб 39 матчей и забил 6 голов.

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