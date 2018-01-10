"Ливерпуль" хочет купить Обамеянга

"Ливерпуль" проявляет интерес к габонскому нападающему дортмундской "Боруссии" Пьеру-Эмерику Обамеянгу, сообщает Metro.

По сведениям издания, английский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Дортмундский клуб оценивает игрока в 75-80 миллионов евро. Ранее от его покупки отказался "Гуанчжоу Эвергранд".

В этом сезоне 28-летний Обамеянг провел за "Боруссию" 23 матча и забил 21 мяч.

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