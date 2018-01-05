"Ливерпуль" хочет купить Облака



"Ливерпуль" проявляет интерес к словенскому вратарю "Атлетико" Яну Облаку, сообщает The Independent.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести голкипера в летнее трансферное окно. Впрочем трансферу может помешать высокая сумма отступных в контракте словенца, которая составляет 100 миллионов евро. Также Облаком интересуется ПСЖ.

Альтернативными вариантами для мерсисайдцев являются Аллисон ("Рома") и Джек Батленд ("Сток Сити").

Не пропустите: Мерсисайдское дерби в Кубке Англии: "Ливерпуль" против "Эвертона". | http://soccernews.ru