"Ливерпуль" хочет купить одного из лидеров "Аякса"

Вингер "Аякса" Давид Нерес стал трансферной целью "Ливерпуля", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "красные" видят в 22-летнем бразильце не только сиюминутное усиление атаки команды, но и будущую замену для Мохамеда Салаха.

Рыночная стоимость флангового нападающего оценивается в 45 миллионов евро.

В текущем сезоне Нерес сыграл за "Аякс" 12 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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