"Ливерпуль" хочет купить одного из лидеров "Баварии"

Фото: инстаграм Кингсли Комана/Автор неизвестен

"Ливерпуль" проявляет интерес к французскому нападающему мюнхенской "Баварии" Кингсли Коману, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, представители английского клуба уже провели предварительные переговоры с агентом игрока. Впрочем, купить Комана будет непросто, так как "Бавария" оценивает его в 80-90 миллионов евро. Кроме того, сохранить игрока хочет новый главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн.

В минувшем сезоне 25-летний Коман провел за "Баварию" 39 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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