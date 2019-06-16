"Ливерпуль" хочет купить полузащитника сборной Турции

"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику "Бешикташа" Дорукхану Токезу, сообщает Fotomac.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно и уже провел предварительные переговоры. Также игроком интересуется "Удинезе", который предложил за него 8 миллионов евро, но турки намерены получить не менее 10 миллионов.

23-летний Токез играет на позиции опорного полузащитника. В прошлом сезоне он провел за "Бешикташ" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "орлами" действует до лета 2021 года.

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