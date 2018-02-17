"Ливерпуль" хочет купить полузащитника "Тоттенхэма"

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"Ливерпуль" хочет купить полузащитника "Тоттенхэма"

Хавбек "Тоттенхэма" Виктор Ваньяма попал в сферу интересов "Ливерпуля".

Как сообщает Goal.com, мерсисайдцы рассматривают игрока, как возможную замену Эмре Джану, который летом собирается перейти в "Ювентус".

В этом сезоне Ваньяма сыграл 13 матчей и отметился одним забитым голом.

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