"Ливерпуль" хочет купить защитника "Севильи" Диего Карлоса

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"Ливерпуль" хочет купить защитника "Севильи" Диего Карлоса

"Ливерпуль" интересуется защитником "Севильи" Диего Карлосом. Об этом сообщает Estadio Deportivo.

Скауты мерсисайдцев начали следить за 27-летним игроком еще в январе 2020 года.

Бразилец играет в "Севилье" с лета 2019 года. За это время он провел 31 матч. Контракт футболиста с испанским клубом рассчитан до лета 2024 года. "Севилья" готова отпустить игрока не менее, чем за 75 миллионов евро. Отметим, что его рыночная цена составляет - почти 40 миллионов евро.

А еще: "Севилья" решила выкупить игрока "Милана" | http://soccernews.ru
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