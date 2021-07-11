"Ливерпуль" хочет перехватить трансферную цель "Барселоны"

Фото: инстаграм Сауля Ньигеса/Автор неизвестен

"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику мадридского "Атлетико" Саулю Ньигесу, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 40 миллионов евро. На покупке игрока настаивает главный тренер клуба Юрген Клопп. Впрочем, "Атлетико" оценивает хавбека не менее, чем в 50 миллионов евро. Другим вариантом является обмен Сауля на форварда "Барселоны" Антуана Гризманна.

В прошлом сезоне 26-летний Сауль провел за "Атлетико" 41 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: "Ливерпуль" нацелился на игрока сборной Италии. | http://soccernews.ru