"Ливерпуль" хочет перехватить трансферную цель "Барселоны"

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"Ливерпуль" хочет перехватить трансферную цель "Барселоны"

Фото: инстаграм Сауля Ньигеса/Автор неизвестен

"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику мадридского "Атлетико" Саулю Ньигесу, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 40 миллионов евро. На покупке игрока настаивает главный тренер клуба Юрген Клопп. Впрочем, "Атлетико" оценивает хавбека не менее, чем в 50 миллионов евро. Другим вариантом является обмен Сауля на форварда "Барселоны" Антуана Гризманна.

В прошлом сезоне 26-летний Сауль провел за "Атлетико" 41 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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