"Ливерпуль" хочет перехватить трансферную цель "МЮ" и "Манчестер Сити"

"Ливерпуль" намерен вступить в борьбу за защитника "Фиорентины" Николу Миленковича.

По сведениям Fiorentina News, мерсисайдцы хотят усилить центр обороны грядущим летом, поэтому попытаются заполучить 23-летнего серба, которым также интересуются "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

Соглашение Миленковича с клубом истекает летом 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается 28 миллионов евро.

В текущем сезоне Миленкович провел 23 игры, забил два гола и отдал один ассист.

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