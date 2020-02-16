"Ливерпуль" хочет переманить Де Брюйне

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"Ливерпуль" хочет переманить Де Брюйне

"Ливерпуль" хочет подписать полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне.

Как сообщает Sunday Supplement, мерсисайдцы намерены переманить 28-летнего бельгийца, воспользовавшись тем, что "Сити" исключили из еврокубков на два сезона.

Отмечается, что "горожане" будут удерживать ключевых футболистов пока CAS не вынесет своего решения.

В этом сезоне Де Брюйне провел 31 игру, в которых забил 7 голов и отдал 17 ассистов.

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