"Ливерпуль" хочет переманить Де Брюйне

"Ливерпуль" хочет подписать полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне.

Как сообщает Sunday Supplement, мерсисайдцы намерены переманить 28-летнего бельгийца, воспользовавшись тем, что "Сити" исключили из еврокубков на два сезона.

Отмечается, что "горожане" будут удерживать ключевых футболистов пока CAS не вынесет своего решения.

В этом сезоне Де Брюйне провел 31 игру, в которых забил 7 голов и отдал 17 ассистов.

Читайте также: "Реал", "Ливерпуль" и "Ман Сити" вступят в гонку за Траоре. | http://soccernews.ru