"Ливерпуль" хочет переманить двух игроков из Бундеслиги

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"Ливерпуль" хочет переманить двух игроков из Бундеслиги

"Ливерпуль" хочет переманить двух игроков, представляющих клубы Бундеслиги, сообщает британская пресса.

"Красные" нацелились на защитника менхенгладбахской "Боруссии" Маттиаса Гинтера и хавбека "Байера" Юлиана Брандта.

На подписании этих футболистов лично настаивает наставник мерсисайдцев Юрген Клопп.

25-летний Гинтер в текущем сезоне сыграл за "Боруссию" 21 матч и забил 1 гол. Его стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

Что касается 22-летнего Брандта, то его стоимость оценивается в 45 миллионов евро. В нынешней кампании он забил 7 мячей и сделал 10 ассистов в 33 матчах за "Байер".

Не пропустите: Клопп определился насчет возможной работы в "Реале". | http://soccernews.ru

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