"Ливерпуль" хочет переманить лидера "Вест Хэма"

Теги ливерпульвест хэм юнайтедфелипе андерсонтрансферы

"Ливерпуль" хочет переманить лидера "Вест Хэма"

Полузащитник "Вест Хэма" Фелипе Андерсон летом может перебраться в более статусный клуб, сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, 26-летний бразилец входит в шорт-лист "Ливерпуля", который ищет новых креативных футболистов.

Прошлым летом "Вест Хэм" купил Андерсона у "Лацио" за 38 миллионов евро.

Хавбек сыграл за "молотобойцев" 40 матчей, забил 10 голов и сделал 5 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

Не пропустите: "Ливерпуль" поборется за вингера "Борнмута". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кайо Панталеао в "Краснодаре"! "Быки" купили "Барриоса на минималках", который порвал Португальскую лигу и может стать звездой РПЛ

Кайо Панталеао в "Краснодаре"! "Быки" купили "Барриоса на минималках", который порвал Португальскую лигу и может стать звездой РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов