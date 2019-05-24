"Ливерпуль" хочет переманить лидера "Вест Хэма"

Полузащитник "Вест Хэма" Фелипе Андерсон летом может перебраться в более статусный клуб, сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, 26-летний бразилец входит в шорт-лист "Ливерпуля", который ищет новых креативных футболистов.

Прошлым летом "Вест Хэм" купил Андерсона у "Лацио" за 38 миллионов евро.

Хавбек сыграл за "молотобойцев" 40 матчей, забил 10 голов и сделал 5 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

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