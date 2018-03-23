"Ливерпуль" хочет переманить перспективного немецкого хавбека

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"Ливерпуль" хочет переманить перспективного немецкого хавбека

"Ливерпуль" хочет переманить полузащитника "Шальке" Макса Майера, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, "красные" хотят воспользоваться тем, что контракт 22-летнего футболиста с "кобальтовыми" истекает летом 2018 года и хавбек отказывается его продлевать.

В этом сезоне Майер сыграл за "Шальке" 27 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. 

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