"Ливерпуль" хочет подписать Депая
Фото: Твиттер @Memphis
"Ливерпуль" настроен побороться с "Барселоной" за нападающего "Лиона" и сборной Нидерландов Мемфиса Депая, сообщает Marca.
По информации источника, "мерсисайдцы" планируют усилить смою линию атаки на фоне постоянных слухов об уходе форварда Мохамеда Салаха. Однако, англичанам предстоит выдержать серьезную конкуренцию со стороны "Барсы", которая тоже хочет подписать 27-летнего игрока, если клуб этим летом покинет Лионель Месси. Главный тренер "блауграны" Рональд Куман хорошо знает Депая по совместной работе в сборной Нидерландов.
Текущее соглашение нападающего с "Лионом" заканчивается летом 2021 года и он может свободно выбирать новый клуб и уйти в статусе свободного агента.
В сезоне 2020/2021 игрок выходил на поле в 31 матче, в которых забил 15 голов и отдал 9 результативных передач.
Читать также: Президент "Лиона" высказался о будущем Депая, который может перейти в "Барселону" | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Ливерпуль" хочет подписать Депая
-
Жемалетдинов и Мухин могут летом покинуть "Локомотив"
-
После "Барселоны" Райола полетел договариваться с "Реалом" о трансфере Холанда
-
"Манчестер Юнайтед" заинтересовался в защитнике "Брайтона"
-
Василий Уткин: " Я всегда ставлю против сборной России"
-
В "Боруссии" подтвердили, что агент Эрлинга Холанда Мино Райола в Барселоне
-
Сапата хотел бы поиграть в клубе АПЛ
-
Сарри может возглавить "Рому"
-
Пандев считает победу Северной Македонии над Германией чудом
-
Бонуччи сдал положительный тест на коронавирус
-
"Реал" заинтересовался голкипером "Спартака"
-
1
В Сербии судья сядет в тюрьму за пенальти (видео)
-
ЦСКА назвал лучшего игрока в феврале-марте
-
Семак рассказал как в "Зените" выбирают пенальтистов
-
Сборная России наметила товарищеский матч с Болгарией
-
Рамос пропустит матчи против "Ливерпуля" и "Барселоны"
-
Дибала, Артур и Маккенни нарвались на штраф за вечеринку
-
1
Райола и отец Холанда прилетели в Барселону
-
"Рубин" получит бонусы за чемпионство "Зенита"
-
"Реал" проведет выборы президента клуба
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18