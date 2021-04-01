"Ливерпуль" хочет подписать Депая

Теги мемфис депайлионливерпультрансферы

"Ливерпуль" хочет подписать ДепаяФото: Твиттер @Memphis 
"Ливерпуль" настроен побороться с "Барселоной" за нападающего "Лиона" и сборной Нидерландов Мемфиса Депая, сообщает Marca.

По информации источника, "мерсисайдцы" планируют усилить смою линию атаки на фоне постоянных слухов об уходе форварда Мохамеда Салаха. Однако, англичанам предстоит выдержать серьезную конкуренцию со стороны "Барсы", которая тоже хочет подписать 27-летнего игрока, если клуб этим летом покинет Лионель Месси. Главный тренер "блауграны" Рональд Куман хорошо знает Депая по совместной работе в сборной Нидерландов.

Текущее соглашение нападающего с "Лионом" заканчивается летом 2021 года и он может свободно выбирать новый клуб и уйти в статусе свободного агента.

 В сезоне 2020/2021 игрок выходил на поле в 31 матче, в которых забил 15 голов и отдал 9 результативных передач.

Читать также: Президент "Лиона" высказался о будущем Депая, который может перейти в "Барселону" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

После "Барселоны" Райола полетел договариваться с "Реалом" о трансфере Холанда

После "Барселоны" Райола полетел договариваться с "Реалом" о трансфере Холанда

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов