"Ливерпуль" хочет подписать Депая

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"Ливерпуль" настроен побороться с "Барселоной" за нападающего "Лиона" и сборной Нидерландов Мемфиса Депая, сообщает Marca.

По информации источника, "мерсисайдцы" планируют усилить смою линию атаки на фоне постоянных слухов об уходе форварда Мохамеда Салаха. Однако, англичанам предстоит выдержать серьезную конкуренцию со стороны "Барсы", которая тоже хочет подписать 27-летнего игрока, если клуб этим летом покинет Лионель Месси. Главный тренер "блауграны" Рональд Куман хорошо знает Депая по совместной работе в сборной Нидерландов.

Текущее соглашение нападающего с "Лионом" заканчивается летом 2021 года и он может свободно выбирать новый клуб и уйти в статусе свободного агента.

В сезоне 2020/2021 игрок выходил на поле в 31 матче, в которых забил 15 голов и отдал 9 результативных передач.