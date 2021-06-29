"Ливерпуль" хочет подписать полузащитника "Порту"

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"Ливерпуль" хочет подписать полузащитника "Порту"Фото: инстаграм Отавио/Автор неизвестен

Как сообщает A Bola, хавбек "Порту" Отавио может сменить клубную прописку.

По информации источника, в трансфере футболиста заинтересован "Ливерпуль". Отмечается, что "красные" предложили за полузащитника 23 миллиона евро и Марко Груйича, который играл за "Порту" на правах аренды в прошлом сезоне.

Также сообщается, что "Порту" настаивает на сумме в 40 миллионов евро – такая сумма прописана в качестве отступных в новом контракте Отавио, рассчитанном до 2025 года. Следует отметить, что с 1 июля "клаусула" вырастет до 60 миллионов.

В прошедшем сезоне хавбек сыграл 26 матчей в чемпионате Португалии, в которых отдал 8 голевых передач.

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