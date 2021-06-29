"Ливерпуль" хочет подписать полузащитника "Порту"
Фото: инстаграм Отавио/Автор неизвестен
Как сообщает A Bola, хавбек "Порту" Отавио может сменить клубную прописку.
По информации источника, в трансфере футболиста заинтересован "Ливерпуль". Отмечается, что "красные" предложили за полузащитника 23 миллиона евро и Марко Груйича, который играл за "Порту" на правах аренды в прошлом сезоне.
Также сообщается, что "Порту" настаивает на сумме в 40 миллионов евро – такая сумма прописана в качестве отступных в новом контракте Отавио, рассчитанном до 2025 года. Следует отметить, что с 1 июля "клаусула" вырастет до 60 миллионов.
В прошедшем сезоне хавбек сыграл 26 матчей в чемпионате Португалии, в которых отдал 8 голевых передач.
Также не пропустите: "Реал" и "Барселона" интересуются Спинаццолой. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Кейн прокомментировал победу над Германией
-
Магуайр - игрок матча против сборной Германии
-
"Ливерпуль" хочет подписать полузащитника "Порту"
-
Жиго высказался о возможной натурализации
-
1
"Реал" и "Барселона" интересуются Спинаццолой
-
1
Англия обыграла Германию и вышла в 1/4 финала Евро-2020
-
Торган Азар высказался о состоянии Эдена Азара
-
Моуринью высказался об игре Модрича в матче с Испанией
-
"Спартак" проиграл в первом матче под руководством Витории
-
"Марсель" купил молодого полузащитника "Барселоны"
-
Де Бур высказался о своей отставке из сборной Нидерланды
-
Сергей Карасев рассказал о доходах судьи в российском футболе
-
В сеть утекли финансовые документы "Спартака"
-
"РБ Лейпциг" близок к покупке второго бомбардира Бундеслиги
-
Санчо продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед"
-
Дешама не уволят после вылета сборной Франции с Евро-2020
-
"Сочи" продлил контракты с шестью игроками
-
Виейра в ближайшее время возглавит клуб АПЛ
-
Франк де Бур ушел из сборной Нидерландов после провала на Евро-2020
-
Моуринью отреагировал на вылет сборной Франции с Евро-2020
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18