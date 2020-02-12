"Ливерпуль" хочет подписаться с ван Дейком новый контракт на улучшенных условиях

Теги ливерпульвирджил ван дейк

"Ливерпуль" хочет подписаться с ван Дейком новый контракт на улучшенных условиях

"Ливерпуль" планирует предложить защитнику Вирджилу ван Дейку новый контракт на улучшенных условиях. Об этом сообщает Football Insider.

По данным источника, красные хотят предложить 28-летнему футболисту соглашение сроком на пять лет с увеличением заработной платы со 125 до свыше 150 тыс. фунтов в неделю плюс бонусы.

Напомним, Ван Дейк перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" в 2018 году за 84 миллиона евро. Тогда он стал самым дорогим защитником в истории футбола. Нынешнее соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что летом игрока готов купить "Ювентус" за 150 млн фунтов.

А еще: "Ювентус" готов потратить рекордную сумму на трансфер ван Дейка| http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Касильяс баллотируется в президенты Федерации футбола Испании

Касильяс баллотируется в президенты Федерации футбола Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 25 73
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 25 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 25 49
4 Челси Челси 25 41
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 26 39
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 37
7 Эвертон Эвертон 26 36
8 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 35
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 35
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 31
11 Бернли Бернли 25 31
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 31
13 Саутгемптон Саутгемптон 25 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
16 Борнмут Борнмут 26 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 25 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 24
19 Уотфорд Уотфорд 26 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 25 18
Полная таблица

топ-5 тегов