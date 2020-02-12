"Ливерпуль" хочет подписаться с ван Дейком новый контракт на улучшенных условиях

"Ливерпуль" планирует предложить защитнику Вирджилу ван Дейку новый контракт на улучшенных условиях. Об этом сообщает Football Insider.

По данным источника, красные хотят предложить 28-летнему футболисту соглашение сроком на пять лет с увеличением заработной платы со 125 до свыше 150 тыс. фунтов в неделю плюс бонусы.

Напомним, Ван Дейк перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" в 2018 году за 84 миллиона евро. Тогда он стал самым дорогим защитником в истории футбола. Нынешнее соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что летом игрока готов купить "Ювентус" за 150 млн фунтов.

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