"Ливерпуль" хочет продать 10 игроков на сумму 70 миллионов евро

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"Ливерпуль" хочет продать 10 игроков на сумму 70 миллионов евро

Фото: Джердан Шакири/Автор неизвестен

"Ливерпуль" готовит большую чистку состава в летнее трансферное окно, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, английский клуб намерен продать полузащитника Марко Груйича, нападающих Дивока Ориги и Харри Уилсона, хавбека Джердана Шакири, форвардов Такуми Минамино, Тайво Авонийи и Лиэма Миллара, полузащитников Шейи Оджо и Бена Вудберна, а также голкипера Лориса Кариуса.

На продажах футболистов "Ливерпуль" надеется выручить порядка 70 миллионов евро, которые могут быть использованы при трансферах новых игроков.

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