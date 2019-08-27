"Ливерпуль" хочет продлить контракт с основным защитником
"Ливерпуль" собирается предложить новый контракт защитнику Жоэлю Матипу, сообщает британская пресса.
Руководство "красных" заинтересовано в продлении сотрудничества с камерунцем, который в последнее время стал основным игроком команды.
Напомним, что действующее соглашение между клубом и футболистом истекает следующим летом.
28-летний Матип выступает за "Ливерпуль" с 2016 года, сыграл 102 матча, забил 5 голов и сделал 1 ассист.
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