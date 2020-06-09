"Ливерпуль" хочет продлить контракт с Вейналдумом до 2024 года

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"Ливерпуль" хочет продлить контракт с Вейналдумом до 2024 года

"Ливерпуль" планирует продлить контракт с хавбеком Джорджинью Вейналдумом. Об этом сообщает The Guardian.

По данным источника, стороны уже провели первый раунд переговоров. Клуб намерен заключить с 29-летним игроком контракт до 2024 или 2025 года.

Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2021 года. Он перешел в "Ливерпуль" из "Ньюкасла" в 2016 году. В этом сезоне хавбек провел 28 матчей в АПЛ, забив 3 гола.

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