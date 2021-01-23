"Ливерпуль" хочет сделать самым высокооплачиваемым игроком клуба ван Дейка вместо Салаха

Руководство "Ливерпуля" сделало своей приоритетной целью продление контракта с центральным защитником Вирджилом ван Дейком.

По информации Eurosport, боссы "красных" хотят до лета договориться с футболистом об условиях нового соглашения. Планируется, что голландец станет самым высокооплачиваемым игроком клуба.

Сейчас больше всех в "Ливерпуле" зарабатывает нападающий Мохамед Салах, но с ним не будут вестись переговоры, пока ван Дейк не подпишет договор на улучшенных условиях.

Стоит отметить, что контракты обоих игроков истекают в один срок - 30 июня 2023 года.

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