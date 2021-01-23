"Ливерпуль" хочет сделать самым высокооплачиваемым игроком клуба ван Дейка вместо Салаха

Теги ливерпульвирджил ван дейкмохамед салах

"Ливерпуль" хочет сделать самым высокооплачиваемым игроком клуба ван Дейка вместо Салаха

Руководство "Ливерпуля" сделало своей приоритетной целью продление контракта с центральным защитником Вирджилом ван Дейком.

По информации Eurosport, боссы "красных" хотят до лета договориться с футболистом об условиях нового соглашения. Планируется, что голландец станет самым высокооплачиваемым игроком клуба.

Сейчас больше всех в "Ливерпуле" зарабатывает нападающий Мохамед Салах, но с ним не будут вестись переговоры, пока ван Дейк не подпишет договор на улучшенных условиях.

Стоит отметить, что контракты обоих игроков истекают в один срок - 30 июня 2023 года.

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