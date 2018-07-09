"Ливерпуль" хочет усилиться защитником сборной Хорватии

"Ливерпуль" хочет усилиться защитником "Бешикташа" и сборной Хорватии Домагоем Видой.

Как сообщает The Mirror, "красные" готовы купить 29-летнего футболиста текущим летом за 13,6 миллионов евро.

В мерсисайдском клубе впечатлены игрой Виды на Чемпионате Мира 2018 года и считают, что он хорошо сыграется со своим соотечественником Деяном Ловреном.

"Бешикташ" может рассмотреть вариант с продажей центрбека, однако хочет выручить за него 23 миллиона евро.

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