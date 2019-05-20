"Ливерпуль" хочет увести де Лигта у "Барселоны"

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"Ливерпуль" хочет увести де Лигта у "Барселоны"

"Ливерпуль" вступает в борьбу за капитана "Аякса" Маттейса де Лигта.

Как сообщает ВВС, представители мерсисайдцев уже общались с игроком о возможном переходе. Ранее интерес к 19-летнему футболисту проявляли "Барселона" и "Ювентус".

Ориентировочная стоимость трансфера составит 70 миллионов евро. В этом сезоне де Лигт провел 55 игр, в которых забил 7 голов и отдал 3 ассиста.

Читайте также: Переход де Лигта в "Барселону" находится под угрозой срыва. | http://soccernews.ru
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