"Ливерпуль" хочет узнать окончательное решение Вейналдума по новому контракту

Джорджиньо Вайналдум и "Ливерпуль" все еще не пришли к общему решению по новому контракту, пишет в Твиттере журналист Фабрицио Романо.

Клопп рассчитывает на полузащитника, как и прежде, но руководство не готово подписывать с 30-летним футболистом долгосрочный контракт.

Последний вариант соглашения был отвергнут игроком сборной Нидерландов.



Напомним, Джорджиньо Вайналдум перешел в стан "мерсисайдцев" в июле 2016 года из "Ньюкасла". До этого он играл за "Фейенорд" и ПСВ