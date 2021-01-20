"Ливерпуль" хочет узнать окончательное решение Вейналдума по новому контракту

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"Ливерпуль" хочет узнать окончательное решение Вейналдума по новому контрактуДжорджиньо Вайналдум и "Ливерпуль" все еще не пришли к общему решению по новому контракту, пишет в Твиттере журналист Фабрицио Романо.

Клопп рассчитывает на полузащитника, как и прежде, но руководство не готово подписывать с 30-летним футболистом долгосрочный контракт.

Последний вариант соглашения был отвергнут игроком сборной Нидерландов.

Напомним, Джорджиньо Вайналдум перешел в стан "мерсисайдцев" в июле 2016 года из "Ньюкасла". До этого он играл за "Фейенорд" и ПСВ

В текущем сезоне АПЛ футболист выходил на поле в 18 матчах и отметился одним забитым мячом.

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