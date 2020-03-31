"Ливерпуль" хочет вернуть Стерлинга



"Ливерпуль" в летнее трансферное окно может вернуть нападающего Рахима Стерлинга, который выступает за "Манчестер Сити", сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, мерсисайдцы могут воспользоваться тем, что "Манчестер Сити" на два года отстранен от участия в еврокубках из-за нарушения финансового фэйр-плей. Также форвард входит в сферу интересов мадридского "Реала".

Ранее сообщалось, что "горожане" пока не договорились со Стерлингом о продлении контракта, который истекает летом 2023 года.

25-летний Стерлинг является воспитанником "Ливерпуля". В нынешнем сезоне он провел за "Манчестер Сити" 39 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал семь результативных передач.

Не пропустите: "Ливерпуль" делал запрос о стоимости Усмана Дембеле. | http://soccernews.ru