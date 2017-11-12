"Ливерпуль" хочет вернуть Сусо

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"Ливерпуль" хочет вернуть Сусо

"Ливерпуль" рассматривает вариант с покупкой форварда "Милана" Сусо.

Как сообщает Daily Star, скауты мерсисайдцев наблюдали за футболистом в последних играх "Милана". Напомним, что Сусо выступал за "Ливерпуль" с 2012 по 2015 год.

В текущем сезоне Сусо провел 18 матчей, отметился 6 голами и 4 ассистами.

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