"Ливерпуль" хочет вернуть Сусо



"Ливерпуль" проявляет интерес к испанскому полузащитнику "Милана" Сусо, сообщает AS.

По сведениям издания, английский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. "Красные" рассматривают кандидатуру хавбека в качестве замены ушедшему в "Барселону" Филиппе Коутиньо.

В этом сезоне 24-летний Сусо провел за "Милан" 27 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.

Стоит отметить, что хавбек уже ранее играл за "Ливерпуль" в сезоне-2012/13.

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