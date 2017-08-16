"Ливерпуль" хочет включить в сделку по Коутиньо ключевого хавбека "Барселоны"

Теги барселоналиверпулькоутиньоиван ракитич

"Ливерпуль" хочет включить в сделку по Коутиньо ключевого хавбека "Барселоны"Английский "Ливерпуль" хочет совершить обмен футболистами с каталонской "Барселоной", информирует Diario Gol.

По сведениям источника, в сделку по своему полузащитнику Филиппе Коутиньо, который может стать игроком испанского гранда уже в самое ближайшее время, "красные" желают включить ключевого хавбека "сине-гранатовых" Ивана Ракитича.

Напомним, Коутиньо окончательно выразил желание покинуть "Ливерпуль". | soccernews.ru

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