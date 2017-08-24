"Ливерпуль" - "Хоффенхайм" - 4:2 (обзор)

Сегодня в ответном матче за право сыграть в групповом этапе Лиги Чемпионов английский "Ливерпуль" обыграл немецкий "Хоффенхайм" со счетом 4:2. Смотрите видеообзор этого поединка.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru