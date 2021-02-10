"Ливерпуль" и АПЛ поддержали Клоппа в связи со смертью матери

АПЛ поддержала наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа, у которого сегодня умерла мать.

"Мысли и соболезнования всех представителей АПЛ в настоящее время с Юргеном, его семьей и друзьями в такой тяжелый момент", - заявили в пресс-службе лиги.

"Ливерпуль" также поддержал своего тренера, использовав девиз клуба "Ты никогда не будешь один".

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