"Ливерпуль" и "Арсенал" добились побед в 38-м туре АПЛ

В матчах 38-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде обыграл "Ньюкасл", "Арсенал" дома был сильнее "Уотфорда".

"Ньюкасл" – "Ливерпуль" - 1:3 (1:1)

Голы: Гэйл, 1 - 1:0, ван Дейк, 38 - 1:1, Ориги, 59 - 1:2, Мане, 89 - 1:3

"Ньюкасл": Дубравка, Фернандес, Манкильо, Роуз (Уоттс, 74), Лазаро, Альмирон (Хэйден, 70), Бенталеб (Лонгстафф, 49), Шелви, Ритчи, Сен-Максимен (Жоэлинтон, 46), Гэйл (Кэрролл, 70).

"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Уильямс (Александер-Арнолд, 85), Кейта (Джонс, 85), Милнер, Окслейд-Чемберлен (Фирмино, 64), Вейналдум, Минамино (Мане, 64), Ориги (Салах, 64).

"Арсенал" – "Уотфорд" - 3:2 (3:1)

Голы: Обамеянг, 5 (с пенальти) - 1:0, Тирни, 24 - 2:0, Обамеянг, 33 - 3:0, Дини, 43 (с пенальти) - 3:1, Уэлбек, 66 - 3:2

"Арсенал": Мартинес, Холдинг, Давид Луиз, Тирни, Мэйтленд-Найлз, Уиллок (Колашинац, 57), Джака, Себальос (Торрейра, 72), Пепе (Нелсон, 72), Обамеянг, Ляказетт (Нкетиа, 57).

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