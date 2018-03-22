"Ливерпуль" и "Арсенал" готовы побороться с "Барселоной" за хавбека ПСЖ

Теги псжливерпульарсенал лондонадриан рабьо

"Ливерпуль" и "Арсенал" готовы побороться с "Барселоной" за хавбека ПСЖ"Ливерпуль" и лондонский "Арсенал" проявляют интерес к полузащитнику ПСЖ Адриану Рабьо, информирует Le Parisien.

По сведениям издания, английские клубы следят за ситуацией с 22-летним хавбеком, срок действия контракта которого с его клубом истекает летом 2019-го года. В случае, если парижанам так и не удастся подписать новое соглашение с игроком, "красные" и "канониры" будут готовы сделать ему предложение.

В нынешнем сезоне Рабьо забил 5 мячей и сделал 7 результативных передач в 41 матче за ПСЖ.

Напомним, интерес к Рабьо также проявляет "Барселона". | soccernews.ru

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