"Ливерпуль" и "Арсенал" готовы побороться с "Манчестер Юнайтед" за общую трансферную цель

"Ливерпуль" и лондонский "Арсенал" готовы побороться с "Манчестер Юнайтед" за полузащитника французской "Ниццы" Жана-Мишеля Сери.

Так, по информации The Sun, до последнего времени "красные дьяволы" назывались главными претендентами на 26-летнего хавбека "орлят". Однако теперь перехватить ивуарийца у "Юнайтед" планируют еще два клуба из АПЛ.

В нынешнем сезоне Сери забил 1 мяч и сделал 6 результативных передач в 32 матчах за "Ниццу".

Напомним, "Ливерпуль" определился с заменой Джану. | soccernews.ru