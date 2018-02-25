"Ливерпуль" и "Арсенал" готовы побороться с "Манчестер Юнайтед" за общую трансферную цель

Теги манчестер юнайтедливерпульарсенал лондонниццажан-мишель сери

"Ливерпуль" и "Арсенал" готовы побороться с "Манчестер Юнайтед" за общую трансферную цель"Ливерпуль" и лондонский "Арсенал" готовы побороться с "Манчестер Юнайтед" за полузащитника французской "Ниццы" Жана-Мишеля Сери.

Так, по информации The Sun, до последнего времени "красные дьяволы" назывались главными претендентами на 26-летнего хавбека "орлят". Однако теперь перехватить ивуарийца у "Юнайтед" планируют еще два клуба из АПЛ.

В нынешнем сезоне Сери забил 1 мяч и сделал 6 результативных передач в 32 матчах за "Ниццу".

Напомним, "Ливерпуль" определился с заменой Джану. | soccernews.ru

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1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 28 59
3 Ливерпуль 28 57
4 Тоттенхэм 28 55
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
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