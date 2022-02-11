"Ливерпуль" и "Арсенал" одержали победы в 24-м туре АПЛ
Фото: твиттер "Ливерпуля"
В рамках 24-го тура АПЛ "Ливерпуль" обыграл "Лестер", а "Арсенал" победил "Вулверхэмптон".
"Ливерпуль" - "Лестер" 2:0
Голы: Диогу Жота, 34 - 1:0, Диогу Жота, 87 - 2:0
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Тиаго Алькантара, Фабиньо, Джонс (Эллиотт, 59), Фирмино (Салах, 60), Диогу Жота, Диас (Минамино, 90).
"Лестер": Шмейхель, Джастин, Амарти, Ндиди, Томас, Олбрайтон, Мэддисон, Сумаре (Тилеманс, 60), Дьюзбери-Холл, Дака (Ихеаначо, 60), Лукман (Барнс, 79).
"Вулверхэмптон" - "Арсенал" 0:1
Гол: Габриэл, 25 - 0:1
"Вулверхэмптон": Жозе Са, Семеду, Коуди (Фабиу Силва, 81), Саисс, Килмен, Марсал (Аит-Нури, 63), Дендонкер, Рубен Невеш, Поденсе, Хименес, Тринкау (Шикинью, 62).
"Арсенал": Рэмсдейл, Соареш, Габриэл, Уайт, Тирни, Джака, Парти, Эдегор (Смит-Роу, 68), Ляказетт (Нкетиа, 81), Мартинелли, Сака (Холдинг, 71).
Удаление: Мартинелли (69).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18