"Ливерпуль" и "Арсенал" одержали победы в 24-м туре АПЛ

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"Ливерпуль" и "Арсенал" одержали победы в 24-м туре АПЛФото: твиттер "Ливерпуля"

В рамках 24-го тура АПЛ "Ливерпуль" обыграл "Лестер", а "Арсенал" победил "Вулверхэмптон".

"Ливерпуль" - "Лестер" 2:0

Голы: Диогу Жота, 34 - 1:0, Диогу Жота, 87 - 2:0

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Тиаго Алькантара, Фабиньо, Джонс (Эллиотт, 59), Фирмино (Салах, 60), Диогу Жота, Диас (Минамино, 90).

"Лестер": Шмейхель, Джастин, Амарти, Ндиди, Томас, Олбрайтон, Мэддисон, Сумаре (Тилеманс, 60), Дьюзбери-Холл, Дака (Ихеаначо, 60), Лукман (Барнс, 79).


"Вулверхэмптон" - "Арсенал" 0:1

Гол: Габриэл, 25 - 0:1

"Вулверхэмптон": Жозе Са, Семеду, Коуди (Фабиу Силва, 81), Саисс, Килмен, Марсал (Аит-Нури, 63), Дендонкер, Рубен Невеш, Поденсе, Хименес, Тринкау (Шикинью, 62).

"Арсенал": Рэмсдейл, Соареш, Габриэл, Уайт, Тирни, Джака, Парти, Эдегор (Смит-Роу, 68), Ляказетт (Нкетиа, 81), Мартинелли, Сака (Холдинг, 71).

Удаление: Мартинелли (69).   

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