"Ливерпуль" и "Арсенал" поборются за Торгана Азара

"Ливерпуль" и "Арсенал" проявляют интерес к бельгийскому нападающему менхенгладбахской "Боруссии" Торгану Азару, сообщает The Sun.

По сведениям издания, английский клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить около 40 миллионов евро. Также хавбек входит в сферу интересов дортмундской "Боруссии" и "Атлетико".

В этом сезоне 26-летний Азар провел 31 матч за клуб во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.

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