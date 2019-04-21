"Ливерпуль" и "Арсенал" поборются за Торгана Азара

Теги ливерпульарсенал лондонборуссия менхенгладбахторган азартрансферы

"Ливерпуль" и "Арсенал" поборются за Торгана Азара

"Ливерпуль" и "Арсенал" проявляют интерес к бельгийскому нападающему менхенгладбахской "Боруссии" Торгану Азару, сообщает The Sun.

По сведениям издания, английский клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить около 40 миллионов евро. Также хавбек входит в сферу интересов дортмундской "Боруссии" и "Атлетико".

В этом сезоне 26-летний Азар провел 31 матч за клуб во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.

Не пропустите: "Манчестер Сити" нацелился на "нового Месси". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Хет-трик Бензема принес "Реалу" победу над "Атлетиком"

Хет-трик Бензема принес "Реалу" победу над "Атлетиком"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 34 86
2 Ливерпуль Ливерпуль 34 85
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 34 67
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 33 66
5 Челси Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 34 64
7 Эвертон Эвертон 35 49
8 Уотфорд Уотфорд 34 49
9 Лестер Сити Лестер Сити 35 48
10 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 35 43
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 35 41
13 Борнмут Борнмут 35 41
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 34 39
15 Бернли Бернли 34 39
16 Саутгемптон Саутгемптон 34 36
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 34 34
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 34 31
19 Фулхэм Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 35 14
Полная таблица

топ-5 тегов