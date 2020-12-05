"Ливерпуль" и "Арсенал" поспорят за хавбека "Брайтона"

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"Ливерпуль" и "Арсенал" поспорят за хавбека "Брайтона"

Полузащитник "Брайтона" Ив Биссума стал трансферной целью английских топ-клубов, утверждает TalkSPORT.

По информации источника, в подписании 24-летнего футболиста заинтересованы "Ливерпуль" и "Арсенал".

И "красные", и "канониры" рассчитывают за счёт малийца усилить скамейку в преддверии плей-офф еврокубков.

В текущем сезоне Биссума сыграл за "Брайтон" 9 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 13 миллионов евро.

Не пропустите: "Ливерпуль" проявляет интерес к защитнику "РБ Лейпцига". | http://soccernews.ru
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