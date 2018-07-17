"Ливерпуль" и "Арсенал" ведут борьбу за экс-игрока "Шахтера"

"Ливерпуль" и "Арсенал" проявляют интерес к бразильскому полузащитнику Бернарду, сообщает Mirror.

По сведениям издания, английские гранды готовы подписать футболиста в летнее трансферное окно. Хавбек является свободным агентом, поэтому может перейти в любой клуб бесплатно. Также бразильцем интересуется "Эвертон".

Последним клубом 25-летнего Бернарда был "Шахтер", за который он выступал с 2013 по 2018 годы и забил 28 голов в 157 поединках.

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